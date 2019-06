Neubau an der Stakerseite : Zwei moderne Schulen für kleine Kaarster

Kaarst Grundschule an der Alten Heerstraße wird erweitert. Grundschule Stakerseite wird neu gebaut.

Marcel Finger sprach von einem „historischen“ Schulausschuss: Die Politiker haben die Zukunft der Grundschulen in Kaarst auf einen guten Weg gebracht. Sowohl das Bauprogramm der Katholischen Grundschule an der Alten Heerstraße als auch der Neubau der Grundschule Stakerseite wurden beschlossen. „Und das nicht einmal in einer Stunde“, so Finger.