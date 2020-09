Neue Straße am Kaarster Kreuz : Kaarst bekommt „Helmut-Kohl-Ring“

Neue Straße am Kaarster Kreuz

Kaarst Nach der „Hans-Dietrich-Genscher-Straße“ wird es künftig direkt nebenan im Gewerbegebiet Kaarster Kreuz einen „Helmut-Kohl-Ring“ geben

. Einen entsprechenden Antrag der CDU hat der Planungsausschuss trotz Bedenken einiger Fraktionen durchgewunken. „Wir finden es nur logisch, dass wir hier einen anderen renommierten deutschen Politiker als Namensgeber nehmen“, sagte Ingo Kotzian. Genscher war bei der Wiedervereinigung Außenminister unter Kanzler Kohl. Es wäre auch gut für die Unternehmen, die sich in Zukunft dort ansiedeln, wenn sie bereits eine namhafte Adresse angeben könnten.

Claude Köppe (Die Grünen) hält eine Namensgebung dagegen für verfrüht. „Es wird sicher noch eine ganze Weile dauern, bis die Vermarktung beginnt“, erklärte sie. Abgesehen davon halten die Grünen wenig davon, die Geschichte der Wiedervereinigung mit einzelnen Personen in Verbindung zu bringen. „Herr Kohl hat nicht alleine die deutsche Einheit herbeigeführt, sondern auch eine Menge anderer Menschen“, erklärte Köppe. Ihre Fraktion machte den Vorschlag, die Ringstraße „Straße der Deutschen Einheit“ zu nennen, wenn dieser Ring denn jetzt schon unbedingt einen Namen bekommen muss. Anja Weingran (SPD) wollte den Antrag zu Diskussionen in die Fraktionen verweisen, doch das wurde abgelehnt. Mit neun Ja- und sechs Nein-Stimmen wurde dem Antrag der CDU stattgegeben, die Ringstraße heißt somit in Zukunft „Helmut-Kohl-Ring“.