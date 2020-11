Antrag an den Stadtrat : Kaarst bekommt dritte Vize-Bürgermeisterin

Kaarst Neben den Grünen und der CDU wird auch die SPD künftig eine stellvertretende Bürgermeisterin stellen.

Bislang haben sich zwei stellvertretende Bürgermeister die repräsentativen Arbeiten für die Stadt Kaarst geteilt, in den nächsten fünf Jahren kommt ein dritter hinzu – besser gesagt, eine dritte. Die vier großen Fraktionen haben für die erste Ratssitzung am kommenden Donnerstag einen Antrag gestellt, eine weitere stellvertretende Bürgermeisterin zu benennen. „Zum damaligen Zeitpunkt gab es vier Fraktionen. Neben den Ausschüssen und den Vorsitzenden haben wir uns darauf verständigt, eine dritte stellvertretende Bürgermeisterin vorzuschlagen“, erklärt Ingo Kotzian, Fraktionsvorsitzender der CDU. Dieses Vorschlagsrecht wurde der SPD eingeräumt, damit alle vier großen Fraktionen nach außen hin vertreten sind: Die FDP mit der hauptamtlichen Bürgermeistern Ursula Baum, die Grünen mit der ersten Stellvertreterin Nina Lennhof, die CDU mit einem Stellvertreter, dessen Name noch nicht bekannt ist, und die SPD, deren Kandidatin Anja Weingran sein wird, die die Fraktionsvorsitzende Anneli Palmen unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigte. „Die Riege der Bürgermeister sollte die Farben des Rates widerspiegeln und für Ausgewogenheit sorgen. Das ist mit der geplanten Konstellation gelungen“, begründet Palmen. Anja Weingran selbst hat sich über die Anfrage gefreut. „Es wird meine zweite Ratsperiode in Kaarst und es ist schon eine große Ehre“, sagt sie. Direkt zugesagt habe sie nicht, erst einmal musste sie mit ihren Kindern darüber sprechen. Dann wurde gemeinsam beschlossen, die Aufgabe anzunehmen.