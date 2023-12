Bilanz für Kaarst Beim Klimaschutz gibt es noch Nachholbedarf

Wickerath zeigte noch einmal die sehr ambitionierten Klimaziele auf: „Bis 2022 sollen 55 Prozent der CO 2 -Belastungen eingespart werden. 2030 soll die Einsparung 65 Prozent betragen und bis 2045 soll die Klimaneutralität erreicht werden.“ Ganz ohne CO 2 -Belastungen wird es nicht gehen, aber eine Verringerung von 95 Prozent ist das erklärte Ziel. Wickerath projizierte per Beamer Ziele auf die Leinwand. Ein roter Punkt steht dabei für „Ziel noch nicht erreicht“. So gibt es noch kein Klima- und Umweltcafé. Außerdem hat die Stadt noch keine Teilnahme am European Energy Award. Ein großes Ziel ist die Optimierung der städtischen Liegenschaften. Es geht dabei unter anderem um Dachbegrünungen und Fotovoltaikanlagen. „Die Umsetzung ist aus finanziellen Gründen nur begrenzt realisierbar“, erklärte Wickerath. Im städtischen Fuhrpark gibt es derzeit sechs E-Autos und vier Pedelecs für den kurzen Dienstweg.