Kunst für Kinder in Kaarst Bei Schwarz-Weiß-Malerei die größten Kontraste entdecken

Am ersten Tag suchten sich die jungen Teilnehmer Motive im Stadtpark aus: etwa einen stark verästelten Baum oder einen Brunnen. Anschließend vervollständigten sie die Bilder am Zeichentisch. Als Vorlage dienten aber auch ein Schachbrett oder ein Zebra – dieses Tier erwies sich durch seine natürliche schwarz-weiße Fellzeichnung als besonders dankbar. Die Konturen des Tieres hatte die Kinder zuvor auf eigenes Papier abgepaust. Am zweiten Tag steht das Erstellen von möglichst lebensnahen Porträts auf dem Programm. Die Grundlagen dazu vermittelt Ringes-Schages anhand von Arbeitsblättern: die ovale Kopfform erstellen, das Gesicht in vier Viertel unterteilen und Augen, Nase und Mund passend platzieren. Zudem gibt es Tipps für das korrekte Zeichnen der Augenbrauen. Die Schulkameraden Kira und Kian malen sich gegenseitig, werfen immer wieder prüfende Blicke in das Gesicht des anderen. Die entstehenden Gesichter wirken schon sehr professionell und sind durchaus zu erkennen. Laura hingegen wählt einen Druck als Inspiration und Sophie ein Manga-Bild auf ihrem Handy. Auch Abhijit und Yannic, die sich im Kursus kennengelernt haben, zeichnen sich wechselseitig: „Der Kursus gefällt uns gut, denn hier ist es nicht so streng wie in der Schule“, so ihre einhellige Meinung.