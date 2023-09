Serie Hofläden in Kaarst Bauer Berrisch verkauft ab Sonntag die rote „Valery“

Waltraud Berrisch und ihr Sohn Michael sitzen gemeinsam vor rund 300 Tonnen Speise-Kartoffeln der Marke Venezia. „Die Halle ist erst zu einem Drittel gefüllt, wenn die Ernte in rund vier Wochen vorbei ist, werden hier 600 Tonnen gelagert“, sagt Michael Berrisch. Gemeinsam mit seinem Vater Josef leitet er den landwirtschaftlichen Familienbetrieb an der Broicherseite. Mama Waltraud Berrisch hilft auch Vollzeit mit – dabei hat sie eigentlich einen anderen Job, der sie voll in Anspruch nimmt. Sie ist Inhaberin einer eigenen Steuerkanzlei und hat dort auch eine 40-Stunden-Woche. „Ich arbeite 40 Stunden auf dem Hof und 40 Stunden in der Kanzlei“, sagt sie. Viel Arbeit, doch für Waltraud Berrisch ergänzen sich die beiden komplett gegensätzlichen Aufgabenbereiche perfekt. „Das eine gleicht das andere aus. Ich liebe Steuerberatung, aber es ist auch hier schön. Wenn ich morgens auf dem Kartoffelacker arbeite und die Erde rieche, ist das ein herrliches Gefühl“, sagt sie.