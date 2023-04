Kaarster Künstler Kein Tag vergeht ohne Musik

Ab dem 18. Lebensjahr widmete sich Alex Könen auch der Gitarre und perfektionierte deren Spielen. Nebenbei durchlief er eine Ausbildung als Musikfachhändler in Düsseldorf. Er arbeitete anschließend in einem Essener Musikhaus, dem eine Musikschule angeschlossen war. Dort half Könen beim Klavier- und Gitarrenunterricht aus und spürte: das ist es, was er ausbauen möchte. Inzwischen lebte er seit 2008 „der Liebe wegen“ in Kaarst und machte sich hier 2014 mit einer privaten Musikschule selbstständig. Zunächst hatte er noch Räume auf der Martinusstraße, doch schon nach kurzer Zeit bevorzugte er das System der mobilen Musikschule: Er fährt zu den Schülern nach Hause und unterrichtet Klavier, Gitarre (dazu gehören E- und Western-Gitarre sowie klassisches Gitarrenspiel), Bass und Schlagzeug. Eine wöchentliche Unterrichtsstunde dauert 30 bis 45 Minuten: „Ich bin in Kaarst und Meerbusch unterwegs und gut ausgebucht“, berichtet Könen. Fünfeinhalb Tage pro Woche fährt er zu seinen Schülern: Das Unterrichten sei sein Hauptberuf geworden. Das Alter der Schüler umfasst mehrere Generationen – zwischen sechs und 75 Jahren ist alles dabei. Manche unterrichtet er ein Jahr, andere seit 2014.