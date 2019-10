Haus der Jugend in Kaarst : Bebop verschönert Stromkästen mit Graffiti

Kaarst Das Haus der Jugend Bebop hat ein Graffiti-Projekt auf den Weg gebracht, um die Stadt Kaarst bunter zu machen.

Gestaltet wurden die Stromkästen mit der „Stenciltechnik“: Dabei werden Negativschablonen ausgecuttet und mit Lackfarbe besprüht. „Das ist relativ einfach, wodurch wir mit einem geringen Aufwand tolle Ergebnisse erzielen können“, erklärt Sally-Mae Stamm, Leiterin des Projektes. „Ich habe mich für eine Wüstenlandschaft entschieden, weil ein anderes Kind Berge mit Schnee gemacht hat und ich mir überlegt habe, was das Gegenteil davon sein könnte“, erklärte einer der jungen Künstler. Viele Anwohner begrüßten die Gestaltungsarbeiten und freuen sich über die bunten Kunstwerke in ihrer Straße. „Dieses Jahr gab es hierzu ein Herbstferienprojekt für Kinder und Jugendliche auf weiterführenden Schulen. Wir finden es wichtig, dass die Teilnehmenden partizipatorisch an der urbanen Gestaltung mitwirken können“, sagt Stamm, die die siebenköpfige Gruppe anleitete. Die Aktion läuft in Abstimmung mit der Stadt, den Stadtwerken und dem Netzbetreiber Westnetz. Vor der Malaktion müssen die Kästen noch gereinigt werden. Dabei lernen die Jugendlichen etwas über die Technik.