Motto „Vielfalt“ Bebop stellt Kunst aus Kaarster Schulen aus

Das Kunstprojekt des Bebop läuft in Kooperation mit den weiterführenden Schulen, die sich daran beteiligen wollen, bereits seit rund acht Jahren. „Das Thema Vielfalt ist aktuell und gerade in der heutigen Zeit ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens“, erklärt Ken Schulze. Dabei spiegelt sich das unterschiedliche Verständnis der Schüler und jungen Menschen von Vielfalt in den Bildern wider, wie Schulze erklärt. „Die Kultur der verschiedenen Länder, Musik, Tanz oder auch kulinarische Genüsse oder die Vielfalt der Natur, die wir zum Leben brauchen, aber auch das aktuelle Thema Diversität, das derzeit aktuell ist, wird in den Bildern gezeigt“, so Schulze.