Jugendzentrum in Kaarst Das „Bebop“ hat einen neuen Vorstand

Der neue Vorstand wurde von der Mitgliederversammlung mit überwältigender Mehrheit gewählt. „Unsere Agenda ist nicht einfach ein Wahlprogramm,“ sagt Riege stellvertretend für den gesamten Vorstand: „Wir werden uns an der Umsetzung dieses Programms messen lassen. Und wir werden liefern. Letztlich geht es hier nicht um Ämter und Würden, sondern um die Kinder und Jugend in Kaarst.“ Um die angestrebten Ziele zu erreichen, sollen auch die Beziehungen zu den zuständigen Stellen bei der Stadtverwaltung intensiviert werden. Als Betriebsträger stellt die Stadt Kaarst den größten Teil der benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung – in Zeiten knapper Kassen stellt das eine Herausforderung für beide Seiten dar.