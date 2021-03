Jugendfreizeiteinrichtungen in Kaarst : Bebop bietet Jugendlichen Spaziergänge an

Kaarst Im Jugendhilfeausschuss wurde über die Aktivitäten der Kaarster Jugendeinrichtungen gesprochen. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle neue Angebote ins Programm nehmen.

Ute Schnur, Leiterin des Kaarster Jugendamtes, musste im Jugendhilfeausschuss etwas loswerden. „Es ist für die Jugendfreizeiteinrichtungen eine verdammt schwierige Situation. Ich habe Hochachtung davor, wie viel Engagement die Kollegen in den Einrichtungen in eine Veränderung ihrer Arbeit investiert haben. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung war, Wege zu finden, an den Jugendlichen dran bleiben zu können“, lobte Schnur die Arbeit der verschiedenen Kaarster Jugendeinrichtungen in den vergangenen Monaten. Betretungsverbote und sich ständig ändernde Corona-Schutzverordnungen hätten den Teams in den Einrichtungen die Arbeit massiv erschwert. Zudem wurde den Ausschussmitgliedern eine Liste vorgelegt, welche Angebote die einzelnen Einrichtungen während des Lockdowns an die Kinder und Jugendlichen gemacht haben. Das Bebop beispielsweise bietet seit Mittwoch Spaziergänge mit einem Mitarbeiter an. Jugendliche, die das Angebot wahrnehmen wollen, müssen sich via Instagram , Mail oder Telefon anmelden. Der Spaziergang ist auf eine Stunde ausgelegt, bei Bedarf kann er aber auch länger dauern.

Stadtjugendpfleger Ralf Schilling stellte die Bedeutung solcher Spaziergänge heraus: „Jugendliche sind Beziehungsmenschen und nach einem Jahr sehr auf Distanz. Ein einfacher Spaziergang bekommt eine ganz andere Bedeutung. Die Jugendlichen sind froh, einfach mal wieder mit Jugendsozialarbeitern zu sprechen.“ Viele Einrichtungen haben ihr Angebot während der Pandemie auf digitale Angebote umgerüstet. Das Jugendcentrum Holzbüttgen bietet beispielsweise Töpferkurse für Kinder „to go“ an oder veranstaltet digitale Spielenachmittage, das Bebop hat seine digitalen Kanäle ausgebaut und steht vermehrt mit den Jugendlichen über Instagram und Facebook in Kontakt oder postet Tutorials auf Youtube, das „PamPauke“ in Büttgen bietet zwei Mal in der Woche einen Videochat oder Online-Spieletreff an. Christiane Wünsche, Leiterin des JC Holzbüttgen, erklärte, dass ihre Einrichtung permanent nachjustieren müsse, da sich die Schutzverordnung ständig ändert. „Wir wären froh, wenn wieder Jugendliche in unsere Einrichtung kommen und behelfen uns mit digitalen Angeboten“, sagte Wünsche. Sandra Pauen (FWG Kaarst-Die Linke) fiel auf, dass sich die Angebote der einzelnen Jugendfreizeiteinrichtungen sehr unterscheiden. Das erklärte Wünsche so: „Im Haus Regenbogen herrscht derzeit eine Stellenvakanz, dort ist ein Werksstudent 20 Stunden in der Woche beschäftigt und konzentriert sich auf die Hausaufgabenbetreuung.“ Auch in der Einrichtung „Die Insel“ am Asternweg stünde die Hausaufgabenbetreuung derzeit im Fokus.