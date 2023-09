Jugendzentrum in Kaarst Bebop als Treffpunkt für queere Jugendliche

Das Jugendzentrum Bebop lebt die Vielfalt: Seit Oktober gibt es an der Pestalozzistraße immer donnerstags (18.30 bis 21 Uhr) einen Treff für queere Jugendliche – „queer“ wird dabei häufig als Sammelbegriff für Homosexuelle, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen verwendet. Die Idee dazu hatte Jennifer Taube, die im Zuge des Bundesfreiwilligendienstes ein Jahr lang im Bebop gearbeitet hat und am vergangenen Donnerstag ihren letzten Tag hatte. „Die Idee gab es vor der Corona-Pandemie schon einmal, aber das konnte nicht umgesetzt werden“, erklärt Sally-Mae Stamm vom Bebop. Im Oktober war es dann so weit, gemeinsam wurde das Projekt umgesetzt. „Ich bin happy, dass es so gut angenommen wird“, sagt Stamm. Teilweise kommen zu den Treffen bis zu 25 Jugendliche im Alter von zwölf bis 20 Jahren. Mit dem Ausscheiden von Taube wird der Queer-Treff nicht abgesetzt, er soll lediglich umorganisiert werden.