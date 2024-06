SPD-Antrag im Kaarster Planungsausschuss Bebauungspläne für Ladesäulen werden nicht angepasst

Die Kaarster SPD hat einen Teilerfolg im Hinblick auf E-Mobilität erreicht. In einem Antrag an den Bau- und Planungsausschuss in der vergangenen Woche forderten die Sozialdemokraten, bestehende Bebauungspläne im Stadtgebiet so zu ändern oder anzupassen, dass auf Privatgrundstücken die Möglichkeit für die Schaffung einer E-Ladesäule besteht. Zudem soll bei neuen Bebauungsplänen diese Möglichkeit direkt mit einbezogen werden.