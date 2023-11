Landesvorstand der Liberalen Senioren Kaarsterin Beate Kopp in Vorstand gewählt

Seit 2008 engagiert sich Kopp für die Interessen der Liberalen Senioren in Kaarst und leitet dort die sich monatlich treffende LiS-Gruppe nach dem Motto „Geistig und sozial aktiv bleiben“. Im Rhein-Kreis Neuss baute Kopp eigenständige Gruppen in Neuss, Korschenbroich, Meerbusch und Dormagen auf. Sie ist ebenfalls kooptiertes Mitglied des Kreisverbandes der Freien Demokraten. „Es liegt mir am Herzen, den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Generationen zu fördern und voneinander zu lernen. Besonders setze ich mich dafür ein, dass ältere Mitmenschen teilhaben können an der Gestaltung ihres Umfeldes – gerade im Hinblick auf die Herausforderungen der sich schnell veränderten Umwelt und Gesellschaft sowie der damit verbundenen Gefahren von Einsamkeit“, erklärt Kopp. Dabei sind für sie „Respekt vor Lebensleistungen und Toleranz wichtige Begleiter“. Kopp weiter: „Fragen zur Pflegesituation, zum altersgerechten Wohnen und auch zum Lernen im Alter treiben mich besonders um“. Die Liberalen Senioren NRW sind eine eigenständige Seniorenorganisation für liberal denkende Menschen – nicht nur für Menschen ab 60+.