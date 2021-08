Auch Kaarst ist betroffen : Städtische Bauvorhaben verzögern sich wegen Rohstoffmangel

Neuss Rohstoffe werden aktuell überall gebraucht. Die Flutkatastrophe hat die Situation weiter verschärft. Das hat auch Auswirkungen auf Kaarst, wo sich einige Bauvorhaben verzögern könnten.

Holz, Stahl und andere Baumaterialien sind derzeit ein knappes Gut – und ein teures dazu. Experten befürchten, dass die Preise in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter steigen. Nach Angaben des Unternehmens Thyssenkrupp, Europas größtem Stahlhersteller, gibt es in Europa einen Stahlengpass. Das führt dazu, dass die Preise für das Material massiv steigen. Betroffen sind dadurch die Baubranche, die Autoindustrie und der Maschinenbau. Doch auch die Stadt Kaarst ist von den nicht vorhandenen Rohstoff- und Personalressourcen am Markt betroffen. Diese haben großen Einfluss auf die Instandhaltungs- und Sanierungskosten sowie die städtischen Baumaßnahmen. Das erklärte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. „In finanzieller, aber auch insbesondere in zeitlicher Hinsicht“ wirke sich die Situation auf die Bauvorhaben in Kaarst aus, wie Stadtsprecher Peter Böttner mitteilt. „Die Bausituation führt unter anderem dazu, dass die Stadt auf Ausschreibungen immer häufiger keine Angebote erhält“, so Böttner weiter. So würden sich Bauvorhaben verzögern, weil kein Material vorhanden ist. „Kosten für das Material schwanken extrem und sind daher im Vorfeld schwer zu kalkulieren“, erklärt Böttner. Die Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft habe die Situation noch verschärft, da im Bereich Tiefbau viele Unternehmen derzeit mit dem Wiederaufbau der Infrastruktur in den entsprechenden Gebieten beschäftigt sind. „Dies kann zu Verzögerungen auch bei Arbeiten in der Stadt Kaarst führen“, so Böttner.