Baumspende in Holzbüttgen : Eine Esskastanie für das katholische Familienzentrum

Die Kinder sind stolz auf ihre neue Esskastanie. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Für die 74 Kinder des katholischen Familienzentrums St. Maria Holzbüttgen an der Pfarrkirche war es am Donnerstag ein besonderer Tag. Denn am Vormittag wurde im weitläufigen Garten der Kita eine neue Esskastanie gepflanzt.

Gerhard Schmitz von der gleichnamigen Baumschule hatte den Baum gespendet.

Initiator der Aktion war allerdings Franz-Josef Moormann: Zwei Enkel des ehemaligen Kaarster Bürgermeisters besuchen die Kindertagesstätte in Holzbüttgen. Die Kinder haben für den neuen Baum allerdings nicht nur das Loch in der vergangenen Woche hergerichtet, sondern sind auch viel gelaufen: Durch einen Sponsorenlauf wurde Geld eingenommen, das für den Baum genutzt werden sollte. Franz-Josef Moormann habe die Sache dann in die Hand genommen und Kontakt zu seinem langjährigen Bekannten Gerhard Schmitz aufgenommen. Dieser war sofort begeistert und spendete kurzerhand die Esskastanie an die Kita.