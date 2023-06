Gebäude aus dem Jahr 1984 Bauhof-Chef wünscht sich moderneren Arbeitsplatz

Kaarst · Ohne den Bauhof würde in Kaarst nichts funktionieren. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses stellte Leiter Ralf Stübben die Aufgaben vor, die seine 46 Mitarbeiter erledigen. Und er äußerte einen Wunsch an die Politik.

10.06.2023, 04:50 Uhr

Das Gebäude, in dem der Bauhof untergebracht ist, stammt aus dem Jahr 1984 und könnte nach Meinung von Ralf Stübben ein wenig aufgehübscht werden. Foto: Berns, Lothar (lber)

Von Rudolf Barnholt

Auf dem Städtischen Bauhof sind derzeit alle 46 Stellen besetzt. Dort arbeiten sechs Frauen und 40 Männer. Bauhof-Leiter Ralf Stübben stellte in der Sitzung des Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschusses (MUKL) am Mittwoch die Arbeit dieser 46 Männer und Frauen vor. Langeweile dürfte angesichts der Fülle der Aufgaben nicht aufkommen. Und Stübben verriet, womit die Politik den Bediensteten eine große Freude machen könnte.