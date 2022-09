Lesung in Büttgen : Kurzgeschichten aus dem Kühlhaus

Büttgen Auf dem Lammertzhof in Büttgen ist ein etwas anderer Schriftsteller als man sie kennt aufgetreten. Matthias Stührwoldt ist eigentlich gelernter Landwirt und Erzieher. Doch seine Lesung im Kühlhaus fand großen Anklang.

Matthias Stührwoldt ist gelernter Erzieher und Landwirt. 1998 übernahm er den Betrieb seiner Eltern in Stolpe im Kreis Plön. Er veröffentlicht aber auch Geschichten und Kolumnen im NDR, der TAZ und der „Unabhängigen Bauernstimme“. Normalerweise hält er Lesungen in Orten, deren Postleitzahl mit einer Zwei beginnen. Jetzt kam er auf den Lammertzhof nach Büttgen und brachte sein Publikum immer wieder zum Lachen.

Es ist schon komisch, dass es in einem Kühlhaus so richtig kuschelig sein kann. In dem – noch nicht in Betrieb genommenen – Kühlhaus fand die Lesung statt. Matthias Stührwoldt, Jahrgang 1968, sieht aus wie man sich einen Naturburschen so vorstellt. Der Ehemann und fünffache Vater, das wurde schnell deutlich, findet seine Themen auf dem heimischen Hof. „Im Radio bekomme ich gerade mal 1:45 Minuten für meine Texte“, klagte der schreibende Bauer.