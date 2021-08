Spatenstich in Kaarst : Baubeginn für umstrittene Kita im Vorster Ortskern

Vorst Der Weg war lang und steinig, doch in der kommenden Woche werden die Bauarbeiten voraussichtlich beginnen. „Bis dahin sind noch ein paar Sachen zu klären, aber wir gehen davon aus, dass es dann losgeht“, erklärt Ingo Rensing.

Gemeinsam mit seinem Bruder Thorsten Rensing ist er Bauherr und Investor des neuen Jugendzentrums mit einer integrierten Kita am Sankt-Eustachius-Platz in der Vorster Stadtmitte. Am Mittwochnachmittag versammelte sich die Stadtspitze mit Bürgermeisterin Ursula Baum, ihren drei Stellvertretern Nina Lennhof (Grüne), Anja Weingran (SPD) und Theo Thissen (CDU) sowie den Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Christian Horn, des Schulausschusses, Jan Günther (FDP), zum Spatenstich.

Bürgermeisterin Ursula Baum erklärte, dass an dem Projekt sehr viele politische Gremien beteiligt waren. Im Januar 2015 gab es die grundlegende Entscheidung, an dieser Stelle eine Kita zu bauen. Anfangs war nur ein Jugendzentrum geplant, der Plan für eine Kita kam erst später dazu, sodass dann auch die CDU für den Bau im Vorster Ortskern gestimmt hatte. Zuerst wollten die Christdemokraten das Jugendzentrum an den Ortsrand verlagern. „Der politische Prozess war so lang. Aber wie sagt man so schön: Ende gut, alles gut“, erklärte Baum: „Ich glaube, es ist eine tolle Sache für Vorst.“