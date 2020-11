Umgestaltung in Kaarst : Bauarbeiten „Am Siepbach“ schon nächsten Monat fertig

Umgestaltung in Kaarst

Die Umgestaltung „Am Siepbach“ nimmt Formen an. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Die Umgestaltung des kleinen Platzes in der Straße „Am Siepbach“ ist das erste realisierte Teilprojekt der IEHK-Maßnahme Weiterentwicklung der „Grünen Achse“. Der Platz soll zu einem attraktiven Nachbarschaftstreff aufgewertet werden.

Die Arbeiten haben bereits begonnen, Veränderungen werden sichtbar. Bürgermeisterin Ursula Baum überzeugte sich am Dienstag vor Ort vom Fortschritt der Umgestaltung. „Mehr Grün, mehr Licht, mehr Sitzgelegenheiten – die Anwohner des Siepbachs können sich freuen“, sagte Baum. Im kommenden Monat sollen die Arbeiten bereits abgeschlossen sein.

Die Anwohner des Siepbachs wurden in den Planungsprozess eingebunden. So ist es ein Ergebnis der Anwohnerbeteiligung, dass der Platz insgesamt runde Formen erhält. Die klare Wegebeziehung ist bereits jetzt erkennbar. Durch Lichtakzente wird später die Kastanie in der Mitte des Platzes hervorgehoben und eine kreisrunde Bank lädt dort zum Verweilen ein. Die Umgestaltung kostet rund 94.000 Euro.