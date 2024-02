Bastelladen schließt nach 20 Jahren Das beliebte „Zick Zack“ gibt auf

An ihren Kunden liegt es nicht. „Ich habe viele treue Stammkunden“, sagt die gelernte Gärtnerin. Und die Kunden sind alle ziemlich traurig über die anstehende Schließung. Bei Facebook heißt es unter einem Post des „Zick Zack“ zur Schließung unter anderem: „Ach verdammt! Das ist ein echter Verlust für Kaarst.“ Oder: „Schade, dass immer mehr solch toller Geschäfte in Kaarst schließen.“ Ohne die Paketannahme, die sie in ihrem Laden seit dem Umzug auf die Neusser Straße anbietet, wäre schon früher Schluss gewesen. „Hier gehen am Tag 120 Pakete durch. Ich investiere 80 Prozent meiner Arbeitszeit nur für die Paketannahme“, so Rösner-Radowski.