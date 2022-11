Barockmusik in der Lukaskirche Kaarst : Konzert mit neuem Klangerlebnis

Holzbüttgen Wolfgang Weber wird erstmals bei einem Konzert in Kaarst den Chor vor das Orchester stellen. Was bringt diese veränderte Ausrichtung?

Wolfgang Weber probiert gerne etwas Neues aus. So auch am kommenden Sonntag in der Lukaskirche. Beim Barockkonzert „...und Frieden auf Erden“ wird der Chor nicht wie üblich hinter das Orchester gestellt. Denn Weber ist bei Recherchen auf eine andere Aufstellung gestoßen. „Teils über Bilder und teils über Äußerungen von damaligen Journalisten saß das Orchester bis weit ins 19. Jahrhundert hinter dem Chor. Durch die neue Aufstellung wird der Chor allerdings viel präsenter“, so Weber.