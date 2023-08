Programm im September „Barbie“ und „Oppenheimer“ im Kaarster Kino

Am 6. September wird der erfolgreiche Film „Barbie“ gezeigt. Dass Barbie überhaupt Teil der westlichen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts wurde, verdankt sie einem von Ruth Handler – Gründerin der Firma Mattel – entworfenen und im Laufe der Jahre immer weiter verfeinerten Konzept. Barbie war all die Jahre für Millionen junger Mädchen und Frauen Identifikationsfigur, Sehnsuchts- und für manche auch Hassobjekt, ein Konsumprodukt war sie immer. Der Film ist eine augenzwinkernde Gesellschaftssatire in Rosa und Pink mit einem feministischen Touch, der entgegen aller Erwartungen von der Kritik überaus positiv bewertet wurde.