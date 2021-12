Tochter von Bandmitglied erblindet : „TraLala“ spendet an die Blindgänger

Kaarst Strahlende Gesichter bei den Kaarster Blindgängern: Am Mittwochvormittag haben Manuela Dolf und Margaret Rheinhardt als Vertreterinnen der Kaarster Blinden- und Sehbehinderten-Initiative einen Scheck in Höhe von 1500 Euro im Kunstcafé Einblick entgegengenommen.

Von Beginn an war klar, dass die Band in jedem Jahr einen Auftritt einem guten Zweck widmet, der den Erlös erhält: „Uns selbst geht es gut, da wollen wir andere unterstützen“, so Ager. In den vergangenen Jahren wurde die Obdachlosenhilfe Fifty/Fifty bedacht. „Zelt und Organisation bezahlt die Band, Getränke und Essen die Besucher und am Schluss rufen wir zu Spenden für den guten Zweck auf“, erklärt Ager den Vorgang. Bei bis zu 300 Gästen kamen meistens bis zu 900 Euro zusammen.