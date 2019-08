Schülerin aus Kaarst : Ballon mit Wunschkarte reist 60 Kilometer

Büttgen Lea Neumann hat einen Ballon steigen lassen. Die daran befestigte Karte ist nun wieder aufgetaucht.

Ganz so gewiss ist das jedoch nicht. Der zehnjährigen Lea Neumann wurde das soeben unter Beweis gestellt. Als sie ihren Ballon zum letzten Schultag am 12. Juli steigen ließ, hätte sie nie gedacht, dass die Karte wieder auftaucht. Doch das ist sie. Am Samstag, 3. August, erfuhr Leas Mutter Tanja Neumann von einem Foto der Karte, das auf Facebook gepostet worden war. Und tatsächlich: Es war Leas Karte, die sie gut drei Wochen zuvor in die Luft hatte steigen lassen.