Lotte-Lehmann-Straße künftig in Büttgen Lösung für die namenlose Straße

Lehmann war eine weltberühmte Sopranistin, die 1888 in Perleberg geboren wurde und 1976 in Santa Barbara/Kalifornien (USA) starb. „Während der Nazizeit wurde sie von Hermann Göring aufgefordert, sich als Sängerin in den Kunstbetrieb des Nationalsozialismus einzureihen. Das hat sie abgelehnt“, erklärte Uwe Nerstheimer-Hoffmann (Bündnis 90/Die Grünen). In der Folge erhielt sie Berufsverbot in Deutschland und emigrierte in die USA. Dort wurde sie an der Metropolitan Opera berühmt. „Der Mut dieser Frau, sich gegen die Nazis zu wenden, ist Grund, die Straße nach ihr zu benennen“, so Nerstheimer-Hoffmann.