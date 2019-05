Anrufschranke in Kaarst : Bahnübergang „Krauser Weg“ wird zurückgebaut

Kaarst Viele Kaarster kennen ihn gar nicht. Diejenigen, die wissen, wo er ist, hätten nichts dagegen, wenn er entfernt würde: Der Bahnübergang „Krauser Weg“ im Kaarster Norden wird nur noch von einer veralteten Anrufschranke gesichert, wer ihn überqueren will, muss das Stellwerk informieren.

Und genau deshalb wird die Verwaltung diese Variante im Planungs- und Verkehrsausschuss am Mittwoch zur Abstimmung vorschlagen. „Aufgrund der höheren Sicherheit und den vertretbaren Umwegfahrten für das geringe Verkehrsaufkommen sowie der geringsten Kostenbeteiligung rät die Stadt Kaarst dem PVA, sich der bevorzugten Lösungsvariante drei der Deutschen Bahn anzuschließen und entsprechende Eigentumsverhandlungen durchzuführen“, heißt es in den Unterlagen zum Ausschuss. In einem Schreiben vom 1. April teilte die Deutsche Bahn mit, dass sie die Variante drei bevorzugt, allerdings eine Zustimmung der Stadt benötigt, um unnötige Kosten zu vermeiden und die nächsten Schritte einzuleiten. Der „Krauser Weg“ kreuzt die Bahnstrecke zwischen Köln und Kranenburg bei Kilometer 39,548. Jetzt liegt es beim Planungssausschuss, was mit dem veralteten Bahnübergang „Krauser Weg“ passiert.