Deutsche Bahn investiert in Kaarst Bahnübergang Krauser Weg wird für 500.000 Euro modernisiert

Fachleute bauen außerdem das ehemalige Schalthaus zurück und errichten mit Hilfe eines Krans ein neues. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen nach Angaben der Deutschen Bahn am Montag, 3. Juni. „Während dieser Phase bleibt der Bahnübergang in Betrieb und für den Straßenverkehr geöffnet“, heißt es in einer Mitteilung. Um die Sanierungsmaßnahmen schnellstmöglich durchführen zu können, wird der Bahnübergang von Montag, 10. Juni, bis einschließlich Freitag, 28. Juni, für den Straßen-, Fußgänger- und Radverkehr gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. „Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, nutzt das Bauteam die Streckensperrung im Rahmen der Arbeiten in Meerbusch-Osterath aus“, so das Unternehmen weiter. Anwohner und Reisende müssen mit Baulärm rechnen.