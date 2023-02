Friedens-Bäume aus Kaarst Bäume aus Büttgen als Zeichen des Friedens gepflanzt

In der vergangenen Woche sind vier 16 Meter hohe Stieleichen mit Lkw von Büttgen aus in Richtung Kamp-Lintfort transportiert worden. Dort wurden sie auf dem Rathausvorplatz eingepflanzt. Auf Initiative des Integrationsrates sollen die gepflanzten Stieleichen auf dem Karl-Flügel-Platz in Kamp-Linftort ein Zeichen für den Frieden setzen und den Opfern von Kriegen und Terror gedenken. Laut Gerhard Schmitz von der gleichnamigen Baumschule sei es ein „großer Aufwand“ gewesen, die Bäume zu verladen und in Kamp-Lintfort einzupflanzen.