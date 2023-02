Denkmalgeschützter Platz in Büttgen Weitere Bäume am Luisenplatz sind krank

Wer fällt schon gerne stattliche Bäume, die als Teil des Ensembles Luisenplatz auch noch unter Denkmalschutz stehen? Trotzdem sieht man der Realität ins Auge – Rainer Milde (CDU) sprach Klartext: „Irgendwann kommt es zum Schwur.“ In seinen weiteren Ausführungen benutzte er den Begriff „Tabula rasa“. Der unterirdische Lebensraum sei viel zu knapp. CDU und Grüne wollen von der Verwaltung wissen, in welchem Zustand der Baumbestand am Luisenplatz ist und ob weitere Fällungen erforderlich werden. Sollte entschieden werden, neue Bäume zu pflanzen, sei die Frage, welche Arten eine besondere Klimaresilienz aufweisen und sich zugleich gut in das Gesamtensemble des Platzes einfügen. Die Verwaltung soll auch zu den Kosten Stellung nehmen. Schwarz-Grün weist darauf hin, dass sich die wiederholte Entfernung erkrankter Kastanien auf das Erscheinungsbild des Platzes auswirkten.