Frühere NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn zu Gast bei Neujahrsempfang der Kaarster Grünen

Der Stadtverband Kaarst von Bündnis 90/Die Grünen hat für seinen Neujahrsempfang am 19. Januar eine prominente Gastrednerin gewinnen können: Die langjährige Umwelt- und Landwirtschaftsministerin von Nordrhein-Westfalen, Bärbel Höhn, wird in der Geschäftsstelle an der Martinusstraße zu Besuch sein und unter anderem über ihr neues Buch „Lasst uns was bewegen – Was wir jetzt für die Zukunft unserer Enkel tun können“ sprechen.