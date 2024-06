Bürger-Energie-Genossenschaft Kaarst-Korschenbroich Rund 100 neue Genossen für „SonneWindWende“

Die Mathematikerin nannte Zahlen wie diese: „Ein Viertel der heutigen CO 2 -Emissionen wird noch in 1000 Jahren vorhanden sein.“ Sie rief vor diesem Hintergrund nicht nur dazu auf, den CO 2 -Ausstoß zu verringern, sondern forderte auch, Vorsorge zu betreiben, um mögliche Schäden zu minimieren. Ihre Erkenntnis: „Der Mensch als die Krone der Schöpfung ramponiert die Erde immer mehr.“ Ihr Credo: „Wir sollten alle an einem Strang ziehen, über Parteigrenzen hinweg.“ Heiner Hannen zeigte die Perspektiven der Bürger-Energie-Genossenschaft auf: „Wir beginnen mit Fotovoltaikanlagen, haben aber vor, uns auch um Windkraft, Biogas und die Wärmeversorgung zu kümmern.“ Die Stadtwerke betrachte man nicht als Gegner: „Wir wollen mit den Stadtwerken gemeinsam etwas machen“, so Hannen.