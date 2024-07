Freude in der „Seesterngruppe“ Ein Kita-Bällebad als Projekt für Azubis in Kaarst

Er übergab das Projekt sogleich an seine Azubis, die sich der Herausforderung auch prompt stellten. Nach bereits kürzester Zeit hatten sie die Lösung für das Problem entwickelt und ein Bällebad nach Maß für die Seesterngruppe angefertigt und vor Ort montiert. Für den Unternehmer war es nach eigenen Angaben eine Selbstverständlichkeit, dass er das Bällebad sponsert, auch wenn dies gar nicht die Intention der Kita war und sich der Förderverein eigentlich am Bau des Bällebads beteiligen wollte. „Die Kita-Thü leistet wirklich großartige Arbeit – auch über den Tellerrand hinaus. Und unseren Azubis hat dieses Projekt wirklich viel Freude bereitet", so der Unternehmer zufrieden.