Metallfirma Schmitz und Sohn in Kaarst : Azubi Balayev ist ein Paradebeispiel für gelungene Integration

Metallfirma Schmitz und Sohn in Kaarst

Holzbüttgen Wie junge Migranten erfolgreich ins deutsche Berufsleben integriert werden können, hat die Schmitz und Sohn GmbH in Holzbüttgen unter Beweis gestellt.

Der 1989 in Aserbaidschan geborene Ramzi Balayev wurde in dem Schmiede-, Metallbau- und Schlosserei-Betrieb nicht nur freundlich aufgenommen, sondern erhielt auch eine passende Ausbildung, die ihn zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt.