Axel Mehr aus Kaarst mit besonderem Ehrenamt Der Vorsänger aus Büttgen

Info

Anzahl In Deutschland engagieren laut des Bundesministerium des Innern rund 29 Millionen Menschen ehrenamtlich.



Anlaufstelle Die Freiwilligenzentrale in Neuss bietet zahlreiche Möglichkeiten an, Ehrenämter zu übernehmen. Die nächste Sprechstunde für Kaarst findet am 7. August von 9.30 Uhr bis 12 Uhr im Rathaus am Neumarkt statt.



Kontakt Stadt Kaarst Sigrid Hecker, Telefon 02131 987522 oder sigrid.hecker@kaarst.de