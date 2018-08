Kaarst: Autodiebe flüchten nach Unfall

Kaarst Die Polizei erhielt am Mittwochabend, um 23.40 Uhr, Informationen über einen Verkehrsunfall an der Viersener Straße. Ein VW Multivan war, aus Kaarst kommend, gegen den Bordstein gefahren und mit einem platten Reifen liegen geblieben.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen beobachteten, wie unmittelbar danach zwei Männer aus dem Auto stürmten und flüchteten. Eine Person lief in Richtung „Jröne Meerke", die andere in Richtung Kaarst.