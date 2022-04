Probleme in Kaarst dauern an : Autobahn-Lärm auf Friedhof ist nur schwer zu reduzieren

Probleme in Kaarst dauern an

Kaarst „Ruhe sanft“ heißt leider nicht „Ruhe still“: Gerade im Norden und Nordwesten des Kaarster Friedhofes wird Lärm auch künftig ein Problem bleiben. Das teilt die Stadt mit. Ein echter Lärmschutz müsste von der Autobahnverwaltung kommen.

(jasi) Dämpfer für Besucher, die sich über den anhaltenden Autobahn-Lärm auf dem Kaarster Hauptfriedhof beschweren: Mitte vergangenen Jahres hatte die Stadt angekündigt, ausloten zu wollen, inwieweit zusätzliche Pflanzungen innerhalb der Friedhofsanlage entlang der Autobahn möglich sind, um den Lärm zu minimieren. Jetzt, knapp ein Jahr später, teilt die Verwaltung auf Nachfrage mit: „Durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn wird der Verkehrslärm im nördlichen und im nordwestlichen Bereich des Kaarster Friedhofs immer ein Thema sein.“ Eine signifikante Verbesserung könne nur durch bauliche Maßnahmen seitens Straßen.NRW erzielt werden. Eine Bepflanzung werde allein optische Verbesserungen erreichen. „Die Stadt hat in den zurückliegenden Jahren bereits einige Bereiche des Friedhofs zusätzlich bepflanzt. Diese Bepflanzung leistet jedoch keine akustische Verbesserung“, heißt es in einer Stellungnahme.

Beschwerdeführerin ist unter anderem die Kaarsterin Gisela K., die nach einer Beerdigung auf dem Hauptfriedhof unserer Redaktion mitteilte: „Man konnte fast nichts von dem verstehen, was der Pfarrer gesagt hat.“ Grund waren Autos und Lkw, die mit hoher Geschwindigkeiten über die benachbarte A52 rauschten. Dies sei vor allem in den Wintermonaten störend, wenn die vorhandenen Bäume und Büsche kahl sind. Manche Bestatter nehmen wegen des weiter andauernden Lärm-Problems sogar eine kleine Beschallungsanlage mit auf den Friedhof, was bei einer größeren Trauergemeinde aber immer noch nicht ausreicht. Pfarrerin Annette Marianne Begemann von der Evangelischen Kirchengemeinde hatte damals zudem betont, dass der Lärm nicht nur bei Beerdigungen ein Problem sei, sondern auch für Angehörige in der Zeit danach: „Friedhöfe sollten eigentlich ein Ort der Ruhe sein, in dem man innehalten kann“, sagte sie. In Kaarst müssen sich Besucher aber offenbar weiter mit dem Lärm arrangieren.