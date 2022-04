Veranstaltung in Büttgen : „Kaarst Autal“ kehrt mit vielen Neuheiten zurück

Büttgen Auf dem Rathausplatz in Büttgen wird es am 15. Mai nach einer zweijährigen Corona-Pause endlich wieder ein Event für alle Autofans und Technik-Freaks geben.

Die Veranstaltung „Kaarst Autal“ feiert an diesem Sonntag ihr Comeback, bei dem sich von 11 bis 18 Uhr ein Programmpunkt an den nächsten reiht. Auch für Kinder ist etwas dabei. Der Eintritt ist frei.

An jedem Stand werden die Besucher von Fachleuten über Trends, Innovationen und Effizienzmodelle informiert. Ab 13 Uhr öffnet der Büttgener Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. „Wir werden nach der coronabedingten Pause mit so vielen Neuheiten bei Kaarst Autal aufwarten wie noch nie zuvor“, erklärt Veranstalter Jochen Schumm, der „Kaarst Autal“ seit elf Jahren zusammen mit Peter Wellen vom Autohaus Wellen in Büttgen organisiert: „Gerade in der Automobilbranche hat sich in den letzten Jahren so viel getan, dass sich die Besucher auf viele neue Modelle der Hersteller und neue Antriebskonzepte freuen können.“ Die Kooperationspartner Stadtwerke Kaarst, Westenergie AG und die Sparkasse Neuss sorgen für ein ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.