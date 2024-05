Automeile in Büttgen Ein Hauch von Asien bei „Kaarst Autal“

Es gab zwei Dinge, die schon ein bisschen erschreckend wirken: Viele deutsche Hersteller glänzten mit Abwesenheit. Mercedes war im vergangenen Jahr noch vertreten. Marken wie VW, Audi, Opel und BMW fehlten ebenfalls. Noch viel stärker präsent als im Vorjahr waren die asiatischen Marken, Autos aus Japan, Südkorea und vermehrt auch aus China. Boris Mommerskamp vom gleichnamigen Autohaus in Mönchengladbach hatte im vergangenen Jahr einen GWM Ora gezeigt. Das ist ein gefälliger chinesischer Kleinwagen mit durchaus geschmackvoller Innenausstattung und – was noch wichtiger ist – mit einer leistungsfähigen Batterie erhältlich, mit der man bei zurückhaltender Fahrweise bis zu 400 Kilometer weit fahren kann, bis dann eine Ladung erforderlich wird. Auf die Frage, ob sich der kleine Chinese denn seit dem letzten „Kaarst Autal“ gut verkauft habe oder eher nicht, nennt Boris Mommerskampf die Zahl 40. So viele Oras hat er im vergangenen Jahr an den Mann beziehungsweise an die Frau gebracht. „Ich bin damit schon ziemlich zufrieden“, erklärte Mommerskamp, der außerdem noch mit Honda und Mitsubishi handelt. Er hatte am Sonntag auch schwere Geländewagen vom chinesischen Hersteller GWM dabei – diese sind sind zwar teuer, aber im Vergleich zu den europäischen Marken rund 10.000 Euro preiswerter.