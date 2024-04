13. Auflage von „Kaarst Autal“ Auf dem Rathausplatz in Büttgen heulen bald wieder die Motoren

Mit dabei sind aber alte Bekannte: Das Autohaus Peter Wellen, die Dresen Gruppe, C&N Autotechnik, das Autohaus Geller, das Autohaus Krüger & Schellenberg, Auto Levy, das Autohaus Mommerskamp sowie Auto Wolters. Ihre Premiere in Büttgen feiern das Autohaus Herbrand-Jansen und die Firma H. Schnitzler e.K. Fahrzeugbau & Anhänger. „Kaarst Autal bietet wieder eine gute Möglichkeit, um sich über die Neuheiten auf dem Automobilmarkt gebündelt an einem Ort zu informieren und zu überlegen, welches Fahrzeug für die nächste Anschaffung in Frage kommt“, so Schumm. Das Event zeige das komplette Spektrum von Elektrofahrzeugen bis hin zu Luxusmodellen. An jedem Stand warten Fachleute, die über alle mobilen Trends, Innovationen und Effizienzmodelle informieren.