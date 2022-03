Kirche in Kaarst : Eine Ausstellung zum Weltgebetstag

Kirche in Kaarst

Petra Winkels an einer Station der anlässlich des Weltgebetstags der Frauen gezeigten Ausstellung in der St.-Antonius-Kirche. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Kaarst Zum Abschluss des diesjährigen ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des Weltgebetstags 2022 der Frauen brannten sieben Kerzen der Hoffnung im Altarraum der katholischen Pfarrkirche Sankt Antonius. Zudem gab es eine Ausstellung.

Die im Altarraum ebenfalls platzierten bunten Seidentücher in Regenbogenfarben symbolisierten nicht nur die sieben Weltreligionen, sondern auch die multikulturelle und religiöse Vielfalt der drei Länder England , Nordirland und Wales. Frauen dieser Länder hatten den Gottesdienst unter dem Motto „Zukunftsplan Hoffnung“ vorbereitet, angesichts des aktuellen Ukraine-Kriegs ein sehr passender Wunsch.

Das Team der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) unter Leitung von Petra Winkels und Lydia Thomasen setzte die Vorgabe ideenreich und liebevoll um. Anstatt Informationen über die Länder und Frauen während des Gottesdienstes zu präsentieren, gab es in diesem Jahr dazu eine Ausstellung mit mehreren Stationen. Sie konnte vorab in der Pfarrkirche besichtigt werden: „Das ist eine tolle Idee, so wirkt alles lockerer“, meinte Jeanette Hullmann.