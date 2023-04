Galerie Splettstößer in Kaarst Ausstellung zeigt Bilder zum Thema „Heimat“

Wer sich die aktuelle Ausstellung in der Galerie Splettstößer anschaut, kann sich leicht orientieren: Die Bilder sind von der Kaarster Künstlerin Ursula Ringes-Schages, die Keramik-Objekte von der in Düsseldorf lebenden Künstlerin Renata Kolwicz. Ursula Ringes-Schages mischt ihre Farben selber, Basalt und Marmormehl kommen als Zutaten hinzu – und immer wieder auch Erden aus der Region: Was würde passender sein, um „Heimat“ zu thematisieren? Viele der Bilder haben eine gewisse (Erd)schwere, andere haben aufgrund der verwendeten wässrigen Lasuren fast die Leichtigkeit von Aquarellen.