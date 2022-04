Galerie Splettstößer in Kaarst : Ausstellung „Wachsen und hausen“ löst auf Anhieb Staunen aus

Kaarst Es gibt Ausstellungen, die auf Anhieb ein Staunen auslösen. Galeristin Brigitte Splettstößer eröffnet am Samstag solch eine Ausstellung. Sie trägt den Titel „Wachsen und hausen“.

Roscheck lebt und arbeitet in Köln. Die 64-Jährige setzt sich mit der Natur auseinander und der Realität Pflanzen entgegen, die es so nicht gibt. Die Objekte überraschen und berühren. Sehr monumental: Eine Art Schrank, der an allen Seiten Öffnungen hat, die wie Schubladen aussehen und aus denen weiße Gebilde herausragen, die an Pflanzen erinnern.

Christiane Brandt lebt und arbeitet in Düsseldorf. Sie war Kunstlehrerin am Görres-Gymnasium an der Königsallee. Mit ihrer Malerei setzt sie um, was ihr im Alltag so in die Augen springt, verdichtet und ergänzt das Gesehene. Sie spricht im Zusammenhang mit ihren Bildern von bildnerischer Poesie. Ihre Arbeiten sind geprägt von starken Kontrasten zwischen Hell und Dunkel, Warm und Kalt.