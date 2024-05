Fotograf zeigt Werke in Oberberg-Fachklinik in Kaarst Schicksal von Johannes Schwelm macht Patienten Mut

Und doch gibt es ein Kontrastprogramm. Johannes Schwelm hat sie gefunden und in seine Ausstellung aufgenommen: Stellen in Neuss, die sich die Natur erobert hat und die fast an einen kleinen Urwald erinnern – sie sind das Gegenstück zu den zugepflasterten Wohngegenden und erinnern an die Everglades, sind ein Paradies für Wasservögel und zum Greifen nah. Grün muss nicht immer gut sein: Schwelm beklagt mit seinen Arbeiten die Monokulturen in der Landwirtschaft. Die Ausstellung sorgt auch dafür, dass die Klinik bekannter wird. Dass sie noch nicht ausgelastet ist, hat auch damit zu tun, dass es noch an Personal mangelt, an Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzten.