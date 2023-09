Ausstellung „ToleranzRäume“ in Büttgen eröffnet „Toleranz gehört zu den schönsten Tugenden der Menschheit“

Ein dunkler Container auf dem Rathausplatz und wehende Bänder in vielen Farben fallen auf, und das sollen sie auch: Die Wanderausstellung „ToleranzRäume“ ist in Büttgen angekommen. Das große Thema ist die Toleranz gegenüber Menschen, die nicht so sind wie andere, beispielsweise in Bezug auf Herkunft und Hautfarbe, aber auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder einer Behinderung. Das Besondere: Es können Führungen gebucht werden und es gibt ein interessantes, vertiefendes Rahmenprogramm.