Ausstellung in Kaarst : Trio zeigt Werke bei Splettstößer

Kaarst Sabine Hartmann, Thomas Brandt und Ildefons Höyng sind Teil der neuen Ausstellung in der Galerie Splettstößer. Ihre Werke lassen sich leicht zuordnen.

Thomas Brandt hat an der Kunstakademie Düsseldorf unter anderem bei Erwin Heerich studiert. Der ehemalige Leiter des Kulturforums Alte Post lebt in Düsseldorf, er zeigt Linolschnitte und Objekte, wobei die Farbe Weiß dominiert, gefolgt mit einem deutlichen Abstand von der Farbe Schwarz. Das reicht, um Magisches, Kraftvolles zu kreieren. Der 65-Jährige schafft mit seinen Arbeiten Rhythmen, die eine Hin- und Her-Bewegung erzeugen. „Dieses Hin und Her gibt es ja auch in unserem Leben“, erklärt Brandt und nennt als Beispiele den Herzschlag sowie Ebbe und Flut. Seine Objekte aus Mikrowellpappe kaschiert er, um das Bild eines homogenen Körpers zu erzeugen.