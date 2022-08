Ausschreibung in Kaarst gescheitert : Stadt sucht neue Lösung für Flüchtlingsunterkünfte

Kaarst Die Ausschreibung einer Flüchtlingsunterkunft als Mietmodell am Hoverkamp ist ohne verwertbares Ergebnis zu Ende gegangen. Darüber hat die Stadt die Politik gestern Abend im Rahmen eines Runden Tisches informiert.

Die möglichen Standorte für eine langfristige Lösung stellte die Stadt mit einer Bewertungsmatrix vor. Zudem präsentierte die Stadt der Politik die aktuellen Flüchtlingszahlen: 960 Geflüchtete leben derzeit in Kaarst, davon sind 352 Personen in städtischen Unterkünften, 227 Personen in angemieteten Objekten und 201 Personen bei Kaarster Familien untergebracht. 180 Geflüchtete haben einen eigenen Mietvertrag geschlossen. Da die städtischen Unterkünfte fast vollständig belegt sind, hält die Stadt weiterhin die Turnhalle an der Hubertusstraße als Unterkunft vor, um kurzfristig reagieren zu können. „Darüber hinaus bleibt aber Bedarf für zusätzliche Unterkünfte. Die Politik hat die Gesamtschule als mögliche Unterkunft vorgeschlagen. Dies wäre denkbar, allerdings aus unserer Sicht nur in einem Teil der Gebäude des jetzigen Schulstandorts“, sagt Baum. Denkverbote gebe es nicht, deshalb sei die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Verwaltung so wichtig. „Wir haben gestern alle Fakten präsentiert und werden nun für die zuständigen Ausschüsse und den Rat eine Planung der langfristigen Lösung erarbeiten“, so Baum.