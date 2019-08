Kaarst total : Ausnahmezustand und fünf Bühnen in der Innenstadt

Kaarst Wenn am Wochenende das 21. Stadtfest „Kaarst Total“ eröffnet wird, herrscht Ausnahmezustand in der 45.000-Einwohner-Stadt. Die rund 100.000 erwarteten Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

In der Kaarster Innenstadt sind drei Showbühnen aufgebaut, dazu eine Familienbühne und eine Sportbühne. Auf den Bühnen wird nonstop Programm geboten, für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei. Headliner am Sonntag ist die belgische Sängerin Kate Ryan, die ab 19.30 Uhr vor dem Rathaus auftritt. Um 16.15 Uhr singt Kinderstar Volker Rosin seine Hits. Am Samstag spielt die Band „Bergluft“ (20 Uhr), bevor um 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk gezündet wird. Der Sonntagmorgen steht im Zeichen der Schützenbruderschaft, die an der Hügen-Bühne ab 10.30 Uhr zum musikalischen Frühschoppen lädt. Das Fest wird Samstag um 15 Uhr offiziell eröffnet. Auf den Straßen stehen rund 200 Aussteller, nahezu 500 Künstler und Musiker treten auf.