Fertigstellung für 2025 geplant Ausbau barrierefreier Bushaltestellen in Kaarst verzögert sich

Was passiert, wenn es keine oder deutlich weniger Zuschüsse gibt, war jetzt nicht Gegenstand der Diskussion. „Ich bin entsetzt. Das, was hier gelaufen ist, geht überhaupt nicht“, sagte Dagmar Treger (CDU). Sigrid Burkhart gab zu, dass sie die zweite Kostenschätzung sehr überrascht habe. „Schade, dass die Barrierefreiheit nicht vor 2025 erreicht werden kann. Es ist ein Unding, dass 2023 noch nicht alle Menschen in Kaarst problemlos den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen können“, beklagte Nina Lennhof von den Grünen. Dirk Salewski (FDP) wollte wissen, ob nach der ersten Kostenschätzung der Leistungsumfang zugenommen habe. „Es ist mehr Umbaumasse geworden“, erklärte Elke Anders von der Verwaltung. Dagmar Treger regte an, in den Förderantrag Kostensteigerungen einzupreisen. „Wir haben schon einen Puffer drin“, sagte Anders.