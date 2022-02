Konzert erneut verschoben : Aus „Silent Night“ wird „Summer Night“

Kaarst Aus einer Weihnachtsveranstaltung wird nun ein Sommerkonzert: Die traditionelle „Silent Night“ muss leider erneut verschoben werden.

Nachdem die Kultveranstaltung vor Heiligabend wegen der steigenden Infektionszahlen bereits verlegt werden musste, kann die Veranstaltung nun auch am Ersatztermin am 12. Februar nicht stattfinden. Die nach wie vor deutlich angespannte Infektionslage lässt eine sichere Veranstaltung mit vielen Menschen in Innenräumen nicht zu. Daher hat sich die Stadt nun in Rücksprache mit der Band „In between“ darauf geeinigt, die Veranstaltung ein weiteres Mal auf den 19. Juni (18 Uhr, Albert-Einstein-Forum) zu verschieben.